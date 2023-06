O que diferencia o tráfico e a exploração de seres humanos no futebol, no turismo ou na apanha de amêijoa? Ou no trabalho agrícola do Alqueva e dos campos de frutos vermelhos do Litoral de Odemira? Rigorosamente nada. Temos de nos habituar a censurar e a reprimir de forma intensa e igual, tanto os que exploram trabalhadores estrangeiros nos campos do Alentejo, como os que se movimentam pelos corredores aveludados do poder e do futebol.A limitação da liberdade de circulação, por vezes, o encarceramento, as privações alimentares, a política de baixos salários, a degradação das condições de vida, a ausência de fiscalização e uma certa indiferença social face ao tráfico de pessoas, o racismo enraizado, os discursos de ódio, configuram um inequívoco ataque aos direitos humanos. E fazem deste negócio do tráfico de pessoas uma verdadeira bomba-relógio que pode explodir aos nossos pés. Espera-se, portanto, que o Estado afine, com a maior urgência, os seus mecanismos de prevenção e repressão destes crimes. E que a sociedade civil ultrapasse a sua letargia na matéria.