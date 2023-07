O alerta feito por André Ventura faz sentido: é preciso controlar e vigiar quem se inscreveu para a Jornada Mundial da Juventude, sobretudo os peregrinos oriundos de certas regiões do Globo. Antes prevenir que remediar. O Sistema de Informações de Segurança (SIS) já veio dizer que está atento e que tudo será feito com o máximo rigor, para que a Jornada Mundial da Juventude decorra com toda a segurança. É este o papel das secretas e é isso que os portugueses esperam delas, sendo de enaltecer o facto de terem vindo de imediato a público tranquilizar os peregrinos e cidadãos em geral.









Confiemos no SIS, na Polícia Judiciária, na PSP, na GNR, no SEF, que em diferentes momentos têm demonstrado estar à altura dos acontecimentos, ainda que a Jornada Mundial da Juventude seja de uma dimensão nunca vista no nosso país.

Mas seria um erro grave não tomar em consideração os alertas, só porque vêm deste ou daquele. O Mundo está de olhos postos em Lisboa e no Santuário de Fátima, ainda que aqui por breves momentos, mas certamente intensos. Há que estar atento a todos os sinais. A segurança é o principal pilar no evento, não se pode facilitar um milímetro que seja.