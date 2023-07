O uso de bombas de fragmentação na guerra ucraniana não é propriamente uma novidade e os repórteres que cobrem este conflito já testemunharam a violência deste tipo de munições, sobretudo junto da população civil. Se dúvidas existissem, um relatório da ONG Human Rights Watch, divulgado esta semana, detalhava os ataques com munições de fragmentação, nomeadamente na cidade de Izium, no ‘oblast’ de Kharkiv, palco de algumas das mais violentas batalhas do conflito entre russos e ucranianos.Como até a guerra tem leis e limites éticos, não é aceitável a decisão dos EUA de fornecer a Kiev uma quantidade não determinada de bombas de fragmentação, engenhos proibidos por uma convenção que Washington, ucranianos e russos recusaram assinar, mas que os principais aliados de Biden na NATO rubricaram.