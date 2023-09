Ano de eleições, ano de benesses. António Costa começou a preparar o terreno para as Europeias do próximo ano. Uma derrota expressiva do PS ou uma vitória inequívoca do trio da direita, PSD, Chega e Iniciativa Liberal, poderá levar o Presidente a dissolver o poder absoluto e o primeiro-ministro não quer correr riscos. A tática é a de sempre, subsídios para estes, borlas para aqueles, apoios para aqui e para ali. Mais próximo do ato eleitoral será a vez dos mais velhos, seja um aumento intercalar das pensões ou um vale qualquer para ir às compras. E como todos os votos contam, também haverá um doce para a classe média, provavelmente mais uma ajuda ao crédito à habitação ou para pagar a renda de casa. A receita é antiga, mas funciona quase sempre. É preciso governar muito mal para perder eleições.









Desconhecendo-se o custo das medidas e onde vai António Costa buscar o dinheiro para as pagar, é difícil avaliá-las, mesmo considerando que tudo o que é oferecido é bem-vindo. Neste caso, a fartura é tanta, que quase faz esquecer os problemas na Saúde, na Educação, na Justiça. Mas não deixa de ser muito preocupante esta dependência cada vez maior do Estado, que se comporta como um pai que controla a vida dos filhos, usando a mesada como moeda de troca.