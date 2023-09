A euforia ucraniana

O Ministério da Defesa da Ucrânia publicou ontem um vídeo de agradecimento a Portugal. Não sendo inédito, também não é muito frequente. São cem segundos que arrancam com Marcelo em Kiev e a falar ucraniano. Lembram a ajuda militar, operacional e "muito, muito mais", que ajuda a suportar o esforço de guerra do país. O agradecimento, que os ucranianos prometem "nunca esquecer", surge depois de a 47.ª Brigada Mecanizada ucraniana ter mostrado a ação de um Leopard 2, enviado pelos portugueses, que participou na eufórica reconquista de Robotyne aos russos. Não é o único troféu da contraofensiva. Esta sexta-feira, Zelensky tomou a estratégica Andriivka, em Donetsk, atacou unidades navais russas no mar Negro e defesas na Crimeia. Estes avanços já justificariam o júbilo de Kiev, mas a recente cimeira entre os Presidentes da Rússia e da Coreia do Norte reforça o otimismo ucraniano. A secreta britânica acredita que quando Putin tem que recorrer a alianças com Kim Jong-un, isso significa que o líder russo está em "modo desesperado" e talvez mais perto de aceitar negociações de paz. O passado leva-nos a ler estes sinais com prudência. Mas isto e a chegada do inverno pode marcar a viragem na guerra.

