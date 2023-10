Quem tem memória daquele Natal de 1989 em que o regime comunista foi deposto na Roménia, com o ditador Ceausescu e a sua mulher, Elena, executados, não pode deixar de ficar em choque agora com a notícia do nível de vida naquele pais do Leste da Europa já ter ultrapassado o nível de Portugal.









Checos, eslovenos e cidadãos dos Estados bálticos já tinham ultrapassado o nível de vida médio dos portugueses, o que revela um problema estrutural da economia portuguesa. A estagnação económica das últimas duas décadas tem uma pesada fatura que é mais notada quando se compara com as economias internacionais.

Em 1989, no apogeu do poder cavaquista, o desígnio do País parecia ser o bom aluno da Europa e deixar a parte de trás do pelotão. 34 anos depois estamos mais perto do carro-vassoura, à espera da Albânia.