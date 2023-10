A Igreja Católica volta a sentar-se no banco dos réus, desta vez em Viseu, onde um padre, de seu nome Luís Costa, de 49 anos, responde por tentativa de coação sexual e aliciamento de um menor para fins sexuais. O desfecho do processo caberá ao coletivo de juízes que começou ontem a julgar o caso, depois de ouvir o arguido, testemunhas de defesa e acusação e avaliar as provas recolhidas pelo Ministério Público. Mas a questão de fundo ultrapassa as fronteiras do tribunal e da própria Justiça. A Igreja Católica tem um problema muito sério em mãos, que se arrasta há décadas e que não consegue resolver, mesmo com o reforço dos mecanismos de controlo, vigilância e denúncia.









Francisco foi o primeiro Papa a compreender a verdadeira dimensão da tragédia, desde logo, não a negando nem minimizando, como era regra até à sua chegada. E é, também, o primeiro a perceber que as normas de combate e prevenção que elaborou são insuficientes para curar o cancro que mina a instituição milenar.

Não há fórmulas mágicas que levem à erradicação do mal, mas Francisco abriu uma janela de esperança, que muitos insistem em querer fechada, ao propor o fim do celibato. Não resolve o problema dos abusos sexuais na totalidade, mas se a medida salvar uma criança que seja já valerá a pena.