A hora da verdade

Quem foi o responsável pela tragédia na A1 que vitimou Sara Carreira? O condutor que seguia alcoolizado, a passo de caracol em plena autoestrada, no qual bateu a viatura da fadista Cristina Branco? O ator e cantor Ivo Lucas, que não tomou as devidas precauções e colidiu conta o carro da fadista? Ou a culpa é da fadista, que não sinalizou o acidente com o triângulo? Mas faria sentido ir colocar um triângulo no meio da autoestrada, em condições de mau tempo, deixando a filha menor sozinha na berma esquerda? E o condutor que vinha em excesso de velocidade, que chocou com Ivo, quando este e Sara ainda estavam no carro? Qual o seu grau de responsabilidade?









São todas estas questões que começam a ser respondidas hoje no Tribunal de Santarém. Arguidos, testemunhas, Ministério Público, todos dirão de sua justiça, mas seja qual for a sentença nada trará Sara de volta, nada apaga o sofrimento da sua família.

Não sei até que ponto Ivo Lucas poderia ter evitado o acidente, a Justiça o dirá, mas a sua presença na primeira audiência de julgamento é o mais importante deste julgamento. Os Carreira merecem ouvir, três anos após a morte da sua “princesa”, um pedido de desculpa, um gesto de solidariedade, de compaixão, uma palavra de Ivo, um perdão, se se sentir culpado.