A discussão do Orçamento para 2024 começa hoje, mas é apenas uma formalidade. O PS vota a favor, a oposição contra, o documento acabará por ser aprovado como está, mais euro menos euro. O máximo que se pode esperar é uma benesse qualquer ao PAN ou ao Livre, que leve à abstenção destes partidos. Não devia ser assim, há ideias válidas da esquerda à direita, pontos de vista e sensibilidades que deviam ser tomados em conta, mas a máquina trituradora do PS tratará de as reduzir a zero, ainda que legitimamente, foi essa a escolha dos portugueses quando chamados às urnas, em 2022. E não deixa de ser interessante que, apesar dos protestos na Saúde, na Educação, na Justiça e da crítica ao funcionamento dos serviços públicos, os eleitores não vejam razões para mudar, mesmo que o resultado nas Europeia de 2024 coloque o poder socialista em causa, como revela a sondagem que hoje publicamos. Cenário que devia preocupar a oposição – ou a estratégia está errada, ou a mensagem não é percetível junto do eleitorado. O debate do Orçamento devia ser aproveitado para vincar diferenças e mostrar que é possível fazer mais e melhor, mas, pelo que se tem visto, não vale a pena criar grandes expectativas.