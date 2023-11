Que a Espanha está numa crise governativa de longa duração é uma constatação tão banal que arrisca a indiferença. Mas a sondagem publicada ontem pelo jornal ‘El Mundo’ (de direita) dá conta do que poderá ser um sarilho ainda maior para o líder do PSOE, Pedro Sánchez, cuja investidura como primeiro-ministro arrasta-se nos corredores de Madrid, Barcelona e Bruxelas. Uma consulta interna do partido revela que a maioria dos militantes (87%) está com Sánchez e a proposta de amnistia dos independentistas da Catalunha, a troco do apoio à sua nomeação. Só que a sondagem do ‘El Mundo’ pinta outra realidade para Sánchez: 40% dos eleitores do PSOE estão contra a amnistia e 59% acham que o melhor é os espanhóis voltarem às urnas e escolher, mais uma vez, quem os vai governar.









O resultado da sondagem confirma a polarização da sociedade espanhola num processo nada pacífico. Porque, como refere o jornal, a amnistia “vai muito além de perdoar condenações”. A medida implica “apagar os delitos” cometidos “como se nunca tivessem acontecido”. Só que Sánchez já avançou demasiado nas concessões aos independentistas para agora recuar. E, mesmo que venha a ser investido, pagará numa futura ida às urnas a ousadia.