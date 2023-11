O erro de Marcelo

O Parlamento aprova esta semana o Orçamento do Estado para o próximo ano, com mudanças substanciais à versão inicial, sendo a mais mediática o enterro do IUC. A decisão de Marcelo de só dissolver a Assembleia após a votação final global do documento foi aproveitada pela maioria socialista para lhe introduzir alterações eleitoralistas, a pensar nas legislativas de março de 2024. Tenho ideia que o Governo das contas certas nem sequer fez as contas aos custos de algumas dessas medidas saídas da cartola socialista - quem ganhar as eleições que pegue na calculadora e ajuste os números. Tudo isto seria evitável se o Presidente tivesse dissolvido o Parlamento logo após a demissão de Costa, convocando eleições o mais rapidamente possível, em lugar de as arrastar para as calendas, poupando o País a um diário de promessas. Já se ouviram coisas espantosas de quem esteve oito anos no poder, promessas irrealistas de quem quer lá voltar, ideias que nunca sairão do papel. E a procissão vai no adro. Até na luta interna do PS vemos coisas surpreendentes, com um candidato a fugir ao debate como o diabo da cruz. Mas, no final, seja à esquerda ou à direita, todas as conversas vão ter ao mesmo, se o Chega chega lá. No fundo, é só isso que está em jogo.

