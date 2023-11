‘Cunha’ nas altas esferas

A ‘cunha’ é um ‘vício’ português. Uma prática corriqueira que não sofre grande censura social. Em ditadura e em democracia tantos portugueses recorreram a ela para empregar filhos, licenciar obras ou a própria casa, para ver a sua vida andar mais depressa e melhor. Ficou célebre aquela imagem que Miguel Portas deixou numa campanha autárquica em Lisboa, quando disse que para licenciar um polibã eram necessários uns 18 carimbos. Poderiam não ser rigorosamente 18, mas ninguém duvida que eram muitos. O carimbo era o símbolo da burocracia inimiga do cidadão, que apenas a vencia com a ‘cunha’. As coisas não mudaram muito, apesar dos programas Simplex. O mais grave é consentir que esse ambiente clientelar, essa porta de entrada para a corrupção material e moral, se instale em domínios onde a igualdade entre cidadãos nunca pode ser letra morta. Quando a ‘cunha’ entra no acesso à Saúde, quando a transforma num objeto de favorecimento para quem tem o mais alto empenho, quando resulta num privilégio só possível nas altas esferas do poder e da influência, então, não é apenas o SNS que fica mais pobre. Toda a democracia é penalizada nos seus alicerces. No caso das gémeas brasileiras é preciso ir a fundo na investigação e no apuramento de responsabilidades. Doa a quem doer.

Ver comentários