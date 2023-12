Morreu há 500 anos, mas as suas profecias continuam a ser seguidas com toda a curiosidade, ainda que a leitura seja propícia a diferentes interpretações e nem todas se tenham concretizado. “Através da morte de um pontífice muito velho, um romano de boa idade será eleito”, escreveu Nostradamus, sobre o que nos reserva 2024. Os tempos são outros, a esperança de vida é hoje muito maior, o Papa Francisco, que celebrou ontem o seu 87.º aniversário, não encaixa na definição de “muito velho” e, apesar dos problemas de saúde, nada aponta para a sua morte próxima. Mas é bem possível que o seu reinado à frente da Igreja tenha chegado ao fim, com o próprio a admitir, em várias ocasiões, a hipótese de resignar, a exemplo do seu antecessor, Bento XVI.





Papa reformista, Francisco mudou a face da instituição. Teve o condão e a inteligência de abrir a Igreja a “todos, todos, todos”, embora não tenha conseguido concretizar as suas ideias no que toca à questão mais sensível, o fim do celibato, e tivesse mantido fechada a porta à ordenação de mulheres. Missão para um próximo pontífice, não necessariamente o próximo, que a Igreja de Francisco gerou muitos anticorpos. Mas esta é altura certa para se iniciar um novo ciclo, tendo em conta a velocidade a que o Mundo avança e em múltiplas direções.