Ano novo, vida nova, é a esperança de muitos quando o tempo dá um passo em frente. Mas nem sempre é assim, o salto no calendário não garante vida nova, longe disso, o dia a dia não se altera com a mesma facilidade e alegria com que se abre uma garrafa de champanhe. Num mundo instável, o grau de imprevisibilidade é grande. Basta ver o que se passou por esta altura em 2019, com o despertar da Covid, ou em fevereiro de 2022, com o início da guerra na Ucrânia, ou mais recentemente com o conflito no Médio Oriente, acontecimentos que confirmam a célebre teoria da borboleta que bate as asas em Tóquio e provoca um furacão em Nova Iorque.









Não fosse o inesperado e 2024 até podia ser um ano de esperança para muitos portugueses no que toca a uma melhoria das condições de vida, mesmo considerando que as legislativas de março possam trazer alguma instabilidade política. A descida da inflação e das taxas de juro, a par do crescimento dos salários e pensões, são excelentes indicadores para uma vida com melhores perspetivas. Infelizmente, as guerras e outros conflitos à espreita ameaçam atrasar o comboio da esperança, os tais imponderáveis que impedem o sonho de um ‘ano novo, vida nova’. Seja como for, nada se faz sem saúde e esse é o maior desejo para 2024: ‘Haja saúde!’ O resto logo se vê. Já dobrámos tantos cabos das tormentas, que haveremos de sobreviver.