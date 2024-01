Ano novo, o seu CM de sempre

Num texto que ilumina o ‘Anuário’ que publicámos este fim de semana, o grande escritor português e colunista do CM, Rentes de Carvalho, fala da "angústia milenar da ignorância do que nos espera". Essa angústia afeta-nos este ano de forma particularmente intensa.



Das eleições legislativas às guerras na Ucrânia e em Gaza, da ameaça populista ao risco de recessão económica, do perigo do aquecimento global ao abismo ético da inteligência artificial, a "angústia milenar da ignorância do que nos espera" é de tal magnitude que ninguém sabe que Mundo teremos em 2024.



Correio da Manhã continuará ao serviço dos portugueses.



Este ano, Portugal celebra 50 anos do 25 de Abril.



Meio século depois do fim da censura, é fulcral sublinhar que, sem jornalismo livre e independente, não há democracia que sobreviva.



Nós, no CM, assumimos a defesa intransigente do "valor absoluto da notícia", nos exatos termos do nosso estatuto editorial.



O cidadão consumidor de informação livre que elege o jornalismo do CM, nas suas diversas plataformas, é a nossa razão de existir.



Assim continuará a ser.