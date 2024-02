Uma semana de entrevistas e debates não foi suficiente para perceber as diferenças entre os partidos naquilo que interessa ao cidadão. Dos extremos, passando pelo centro, aquilo que se ouviu é música para os ouvidos de qualquer eleitor. Melhores salários, melhores pensões, melhores serviços, menos impostos. A única diferença está no caminho que cada um propõe para lá chegar. Uns querem mais Estado, outros menos, outros Estado nenhum, mas do ponto de vista de quem vota, o que verdadeiramente interessa é chegar ao fim do mês com dinheiro na carteira e que as coisas funcionem. Também professores, polícias e agricultores podem estar tranquilos, afinal há solução para tudo. E os jovens nada temam, terão casa, bons ordenados, zero impostos. Não espanta, pois, o número elevado de indecisos que surge nas sondagens. Mais do que programas, o que importa saber é quem consegue fazer o que promete. Olhando para o passado, a desconfiança faz sentido. Arranja-se sempre um bode expiatório para faltar à palavra. É a guerra, é o petróleo, é a seca, é a inflação, é chuva, é a Covid, é a Europa, é Passos Coelho, agora também Costa. Há sempre qualquer coisa, quando o que acontece é que se promete o que não se pode dar.









Este é o desafio que se coloca a quem for às urnas a 10 de março: quem cumpre o que promete. Todos têm uma varinha mágica, receio é que nenhuma funcione.