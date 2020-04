25 de Abril e 13 de Maio

Na reta final do estado de emergência, duas decisões sem explicação: a celebração do 25 de Abril na Assembleia e as comemorações do 13 de Maio em Fátima. Eventos que só fazem sentido com a participação popular.

Comemorar o Dia da Liberdade com o povo preso em casa é, já de si, um paradoxo. Mas acolher uma multidão no Parlamento com o País de quarentena, vigiada pela polícia e punida pelo tribunal se violada, é um péssimo exemplo. Creio que nem Zeca Afonso o aprovaria.

A Igreja não fica atrás na falta de senso, insistindo num 13 de Maio de santuário vazio. É um facto que a instituição levou anos a aceitar o mistério de Fátima e ainda hoje não é consensual. Mas manter a peregrinação é não perceber a dimensão do que aconteceu em 1917 na Cova da Iria e do significado das Aparições para os católicos. Fátima é do povo e materializa-se em dois momentos que marcam as peregrinações aniversárias, a Procissão das Velas e a Procissão do Adeus. Sem eles, não há mistério, não há 13 de Maio.

Estará a Covid-19 a deixar-nos demasiado nervosos, como sugere António Costa? Talvez. Mas do que menos precisamos neste momento é de ideias peregrinas.