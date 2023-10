25 Novembro também sempre!

Nunca percebi, confesso, a tentativa de apropriação do 25 de Novembro de 1975 por alguns setores da direita e, até, da extrema-direita. Primeiro, o 25 de Novembro nunca substituirá o 25 de Abril no coração dos portugueses. Por muitas razões, com a liberdade e o fim da guerra colonial à cabeça. Depois, o grande vencedor do 25 de Novembro foi Mário Soares e o PS, que tiveram a inteligência de perceber o que estava em causa e de agir. Na luta contra o PCP e a extrema-esquerda, Soares teve muitas cumplicidades, incluindo da igreja e da ala militar do spinolismo, que tinha perdido a cartada do 28 de Setembro de 1974. Mas foi ele o líder decisivo. A segurança do comício da Fonte Luminosa, por exemplo, integrou militares fiéis a Spínola. O spinolismo era, na verdade, o maior partido informal, digamos assim, emergente nos alvores do 25 de Abril, na esfera militar e política. E Soares jogou com isso como ninguém. Foi essa sua inteligência estratégica e cultura política que salvaram a democracia, incluindo aí o PPD e o CDS, cujos líderes foram literalmente levados para a frente de combate pela mão de Soares. O que eu não percebo é que o PS não reclame essa parte de um património que é seu. E que, por isso, não honre a memória de Soares, neste capítulo. Quanto à comemoração, que venha ela, sem discursos sectários e de mera oportunidade. 25 de Novembro também sempre!

