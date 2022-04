Leva 50 dias o conflito na Ucrânia, centenas de localidades e infraestruturas destruídas, milhares de mortos, milhões em fuga. Sanções, armas, refugiados, destruição, Zelensky, sirenes, bombardeamentos, crimes de guerra, Putin, são as palavras mais ouvidas. Em menos de dois meses, decoramos o mapa do país, os nomes das terras - Bucha, Odessa, Lviv, Kharkiv, Lugansk, Donetsk, Mariupol e outras mais complicadas, como Borodinka ou Zaporizhzhya. Sabemos por onde andam os russos, o que conquistaram, onde levaram porrada, o David a bater no gigante.





Mas pouco se ouviu falar de paz e não se vislumbram sinais de quem consiga calar as armas. Aposta-se na asfixia económica do invasor, sem grandes efeitos práticos, em lugar de se trabalhar numa saída para o conflito. Não se aprendeu nada com as guerras anteriores, que tantas vítimas inocentes fizeram. Homens, mulheres, crianças. É às portas deste cenário que duas centenas de militares portugueses estão estacionados, prontos para o que der e vier. Mesmo que bem preparados e com a moral em alta, resta esperar que a sua intervenção não seja necessária e que regressem todos e bem.