A agenda do sistema político

Portugal enfrenta alguns dos problemas que também afetam as economias europeias. A pressão inflacionista, que mantém o custo de vida em níveis insuportáveis. A habitação, que não encontra soluções credíveis para ninguém. Os juros brutais do crédito à habitação que esmagam as famílias. Os sistemas públicos de saúde e educação que não conseguem encontrar um padrão de normalidade no funcionamento. Uma justiça incapaz de se reconciliar com um dos seus princípios fundacionais – a justiça é igual para todos – navega a toques do dinheiro que arguidos, como Sócrates ou Salgado, vão gastando em recursos intermináveis. Um mar de problemas a que a elite política, institucional e senatorial responde com bocas a decotes, retratos tributários de um velho Portugal, o embasbacamento baboso em torno de livros autoelogiosos sobre a alegada arte de governar e moções de censura instrumentais, para disfarçar a incapacidade de fazer campanha eleitoral na Madeira. A bolha política cresce e mostra uma face do sistema político pouco apresentável ao resto do País. Mostra-se incapaz de compreender o País que está fora da esfera do poder. E isso pode demorar, mas vai dar mau resultado.

Ver comentários