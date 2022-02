Os automobilistas já sentiram ontem mais uma subida do preço dos combustíveis. É o sétimo agravamento semanal consecutivo, um verdadeiro ataque ao poder de compra dos consumidores e uma maior pressão nos custos das empresas. A razão oficial é a subida da matéria prima, mas a verdade é que o petróleo já esteve mais caro e a gasolina era mais barata. A razão para a escalada dos preços também está nos impostos e mais taxas e taxinhas que castigam o preço dos combustíveis e ajudam a engordar as receitas fiscais. A subida dos combustíveis é um dos fatores que trazem de volta a ameaça inflacionista.Desde o pão aos bens menos essenciais os custos da energia agravam os preços. Qualquer pessoa que se desloque regularmente ao supermercado já nota o aumento. A persistente seca vai encarecer ainda mais os bens alimentares.As atualizações de salários e pensões não compensam a onda inflacionista. O salário médio em Portugal compara com o ordenado mínimo em Espanha. E a pressão no orçamento das famílias será ainda maior no próximo ano com a subida dos juros.A alta de preços é o primeiro grande desafio que o novo Governo de Costa vai enfrentar. Se o Executivo não conseguir travar esta pressão, vai gerar uma onda de tensão social, e nem o facto de ter uma confortável maioria no Parlamento lhe vai servir de muito.