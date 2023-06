Nesta edição da revista ‘Domingo’, o CM mergulha numa Arábia Saudita que vai para além da espuma dos milhões do Estado com que o príncipe herdeiro e o seu todo-poderoso Fundo de Investimento Público branqueia, através do desporto, a imagem de um reino sanguinário. Sim, é certo que Mohammad bin Salman introduziu reformas significativas nos últimos três anos que leva de poder efetivo.Acontece que um país que admite a necessidade de reduzir o peso de uma elite clerical retrógrada precisa muito mais que autorizar mulheres a conduzir automóvel, liberalizar o uso de ‘abaya’ ou facilitar a entrada de estrangeiros no país. Porque essas conquistas são migalhas numa sociedade em que o homem ainda é o senhor todo-poderoso, onde a contestação ao poder dominante pode valer a decapitação, ou os imigrantes pobres do subcontinente indiano permanecem subjugados à ‘kafala’, uma legislação laboral que escraviza os trabalhadores, impedindo-os de mudar de patrão ou até sair do país.