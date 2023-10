A armadilha do Hamas

As manifestações contra Israel em vários países da Europa e do Médio Oriente dão bem a dimensão da armadilha em que Israel caiu, nos primeiros dias da guerra contra o Hamas. O grupo terrorista atacou, matou, torturou, raptou em solo israelita, provocou uma reação de grande brutalidade, por parte de Israel, que matou 2700 palestinianos, entre os quais 700 crianças. O sentimento anti-israelita disparou de imediato. Israel está a perder a condição de vítima aos olhos das opiniões públicas mundiais. Está a hipotecar anos de aproximação a outros países no xadrez do Médio Oriente. Está a desencadear um feroz e enraizado antissemitismo por todo o lado. Nos últimos dias, os estrategas israelitas perceberam que não podem continuar a sacrificar a população civil e esperam por limpar o terreno para poder atacar o Hamas no Norte de Gaza. Os falcões da Doutrina Dahiya, nome do bairro de Beirute arrasado em 2006, durante a guerra com o Líbano, e onde se escondia o Hezbollah, encolheram as garras. Recuaram naquilo a que lhes permitia essa verdadeira lei militar israelita: bombardear aldeias de civis onde se escondam terroristas palestinianos. Resta saber se ainda vão a tempo. Até agora, o Hamas ganha em toda as frentes. No ódio que semeou, no relativismo moral de muita gente, que lhe dá uma sinistra ‘legitimidade’, na diabolização de Israel. Uma tragédia por muitas gerações.





Ver comentários