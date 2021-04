A incomodidade de um certo Partido Socialista com as afirmações de João Cravinho sobre o empenho do partido no combate à corrupção é um facto da maior importância política.









O PS teve um contributo decisivo na evolução da capacidade do sistema judicial em investigar a corrupção. Já aqui o escrevi várias vezes. O primeiro-ministro António Costa é um dos expoentes dessa vontade política.

Mas tudo isso teve um lado negro com José Sócrates que, no entanto, não foi o único culpado. Ilustres figuras do PS como Alberto Martins, Alberto Costa e muitos outros, viraram as costas a esse legado. Foram cúmplices, eles e quase todo o partido, do espetáculo degradante que foi ver Sócrates, em pleno Parlamento, a receber o pacote de leis gizado por Cravinho como “uma asneira”. Entre elas estava o enriquecimento ilícito.





É toda essa parte do partido que agora não quer fazer a autocrítica de José Sócrates, porque, na verdade, não quer fazer uma autocrítica a si própria, que mantém o Partido Socialista manietado na sua liberdade plena de debate. Uma profunda asneira, nestes tempos que correm…