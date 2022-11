A aventura do TGV de Sócrates, que nunca saiu do papel, já tem uma fatura para o erário público superior a 220 milhões de euros. O litígio entre o Estado e o consórcio, que já teve várias composições, incluindo o Grupo Lena, a Odebrecht e outras empresas do universo do socratismo, com participações absorvidas pelo Novo Banco, tem andado sempre ao ritmo do avolumar da dívida.Este é um exemplo claro do esquema que estava montado para enquadrar os mais de 20 mil milhões de investimento em obras públicas previsto, do novo aeroporto à alta velocidade. Estava delimitado o universo das empresas amigas, o papel do BES e de Ricardo Salgado no financiamento, um novo código de contratação pública para acautelar os interesses envolvidos e fragilizar a posição do Estado.Qualquer erro ou omissão em contrato de empreitada, dava direito automático, sem pestanejar, a muitos milhões de indemnização. Aqui, nem foi necessário. Bastou a simples desistência para gerar um incumprimento milionário. A crise do subprime acabou com tudo, mas não há melhor exemplo do que pode ser a política ao serviço do interesse de meia dúzia de pessoas e empresas. A fatura escalda sempre.