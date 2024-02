Nunca a vida de André Ventura foi tão boa. Quando atingimos um ponto em que o Chega está no centro da dialética política entre PS e PSD, Ventura já ganhou. Quando o PS transforma o Chega num abcesso para o PSD e este, habilmente, devolve o bicho para o campo socialista, como Luís Montenegro fez (e muito bem) na noite eleitoral açoriana, empurrando os socialistas para a divisão, o Chega já ganhou. Quando Pedro Nuno Santos se mete num labirinto ao negar a viabilização do Governo dos Açores, apostando num teórico ónus abrasivo para o PSD se aceitar uma solução com o Chega, André Ventura já ganhou. A tribalização instalada entre PS e PSD é tal que, seja qual for o cenário funcional da governabilidade, nos Açores e, provavelmente, no continente, a charneira do sistema político é hoje o Chega. Só o Chega pode dar o poder ou retirá-lo, transformando-se no sacerdote do cálice sagrado, com o PS e toda a esquerda a assumir o papel de mero e cínico assistente. Predomina o pensamento de curto prazo e, em nenhum momento, do País. O Chega beneficiará sempre enquanto não tiver o ónus de governar. Aí se verá que é um ‘bluff’ criado em torno de um homem só. Até lá, esperemos que nunca aconteça, talvez fosse bom que os líderes de PS e PSD colocassem os olhos em António Guterres e Marcelo Rebelo de Sousa nos idos de 90.