A bolsa e a guerra

O Governo esforçou-se ontem, em várias frentes, para mostrar que está a enfrentar os riscos económicos causados pela guerra na Ucrânia. Os preços dos combustíveis disparam, os transportes encarecem, os aumentos na cadeia agroalimentar são uma notícia de cada dia. Compreende-se que um Governo em final de função não queira alimentar leituras alarmistas mas é melhor não ter ilusões. Temos de nos preparar para um agravamento da situação.Provavelmente, como nunca vivemos na nossa vida. Quanto mais se prolongar a guerra, pior será a situação na frente económica. Por outro lado, a previsão de sanções prolongadas à Rússia determinam, com elevada probabilidade, alguns anos de dificuldades económicas. É uma realidade com que temos de contar na avaliação de cada passo da vida familiar e do País.Em momentos destes, é essencial saber planear, ter previsibilidade e segurança, capacidade de antecipar problemas. Perceber que o futuro próximo se joga em cada decisão. Os preços estão a disparar na Zona Euro e o crescimento a abrandar. Os riscos avolumam-se e a ideia de termos pela frente uma economia de guerra é o cenário mais realista. É bom que nos preparemos.