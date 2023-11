O talento político de António Costa é conhecido. Sempre foi um mestre dos cenários, um hábil e paciente negociador, um construtor de pontes. Tem uma visão do Estado, não apenas do Governo, e procurou sempre sair da pura bolha política, já quando exigia a Guterres para ter pastas concretas, não perdidas na politiquice. Foi isso que o empurrou para a Justiça, Administração Interna e Câmara de Lisboa. Sempre detestou a mera liturgia da política. É esse perfil institucionalista que o levou a desenhar uma saída limpa desta crise, sem críticas à justiça, onde os seus pergaminhos têm prevalecido sobre as suas irritações. Fala por si o legado que deixou como ministro e deixa agora como primeiro-ministro. Pesou muito, na hora de sair. Se não fosse isso, Costa teria alguns argumentos para atirar ao Ministério Público. Neste caso, porém, alguns desses tiros soçobrariam na sua incapacidade de prever os danos da ‘bomba Galamba’. O dano político está aí, não na ação do MP. É que, se Costa diz que nada conhece sobre este caso, João Galamba e os restantes envolvidos conhecem-no de ginjeira. E ao aguentá-lo no Governo, Costa não comprou apenas uma guerra com Marcelo. Levou a bomba para a sua própria casa, onde lhe estoirou nas mãos. O fim de um ciclo, que antecipa tempos difíceis.