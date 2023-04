A cartilha da impunidade

O processo 'Marquês' já leva mais de uma década. Os arguidos discutiram tudo em dezenas de recursos. Levantaram todo o tipo de questões jurídicas, todos os incidentes e suspeições. Estão no seu direito.Ainda que se possa discutir este garantismo, assegurado pelo poder do dinheiro, face ao que é tradicionalmente reservado à imensa maioria que não pode litigar deste modo.Sócrates e amigos tiveram uma decisão instrutória altamente (e obscenamente) favorável. Sobretudo, em tudo, as entregas inexplicáveis de dinheiro, que não deu margem nenhuma ao generoso Ivo Rosa para não dizer que o ex-primeiro-ministro "mercadejou com o cargo". Aqui chegados há que dizer, mais uma vez: Sócrates e os restantes arguidos não são vítimas da Justiça.A retórica da vitimização não convence ninguém. O que falta é ação. Falta uma Justiça capaz de exibir em relação a Sócrates o mesmo músculo que todos os dias mostra em relação a criminosos pobres e sem recursos. Uma Justiça que o impeça de sair do País, desprezando a lei. Que o julgue e acabe com a captura da própria Justiça por parte de um grupo de pessoas que está a fazer da impunidade a única cartilha que, quase 50 anos depois do 25 de Abril, a democracia pode dar às novas gerações.