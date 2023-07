A casta dos senadores

Na linha de Luís Filipe Menezes, que lhe chamava a ‘nova Pide’, Sócrates, que lhe queria ‘partir a espinha’, o imaculado Rui Rio, o sacerdote da pureza originária, da sabedoria imbatível e da virtude omnipresente, veio alertar-nos para um risco maior do que a inflação, a guerra ou a pandemia. Estamos à beira de uma ditadura, promovida pelo monstro apocalíptico que dá pelo nome de Ministério Público. Rio e os seus apóstolos, todos oriundos da mesma casta, todos senadores da República, são os profetas da nossa inquietação. Eles sabem e já decretaram que o Ministério Público e a PJ exorbitam as suas funções legais. Eles sabem o que está na investigação dos assessores-fantasma e já sentenciaram a evidente desproporção entre a (nenhuma) gravidade dos factos e os meios investidos nas buscas. Todos eles são juristas de primeira água e não têm dúvidas sobre a legalidade de atuação do PSD. Descansemos, portanto, que estes nossos guias espirituais nos salvarão da maldade judicial. Se não fosse uma tragédia, tudo isto seria uma enorme paródia. Sejamos francos: o Ministério Público vive uma fase complexa, tem áreas em colapso e outras exemplares, mas Rio não faz – nem nunca fez – a mínima ideia do que é uma reforma da Justiça. Rio e os seus apaniguados querem apenas uma Justiça de classe, que os proteja de qualquer aborrecimento. Não é um debate sério. É uma vergonha!





