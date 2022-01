A CMTV é a televisão de Portugal

A CMTV é um projeto jornalístico que revolucionou o universo da televisão por cabo em Portugal. O princípio de cobrir todo o território do País com meios de direto televisivo, para além de prestar um serviço público indesmentível de reforço da coesão nacional, é o ovo de Colombo que está na origem do sucesso tremendo da televisão do Correio da Manhã e que faz dela um caso de estudo global. Trata-se de uma daquelas inovações que possuem o condão de revolucionar a indústria em que acontecem.A agitação do mercado de informação televisiva em Portugal nos tempos mais recentes é a consequência normal deste movimento, o que só enriquece o serviço prestado aos espectadores. A liderança absoluta da CMTV no mercado de informação nacional de cabo leva 5 anos sem interrupção. Há 1219 dias consecutivos que a CMTV é o canal eleito pelos portugueses para se informarem.Os números de dezembro indicam que a CMTV lidera a informação em todas as regiões, em todas as faixas etárias, entre homens e mulheres, na generalidade das classes sociais, e ainda nos shares comerciais. Todos os espectadores e leitores do Correio da Manhã estão, por isso, de parabéns. É a eles que se deve este sucesso, e é em seu nome que continuaremos, em 2022, o nosso trabalho incessante de fazer sempre mais e melhor.