Passados seis meses de uma notícia do CM que provocou uma crise no Governo, o resumo é simples. Quem tinha que assumir responsabilidades políticas assumiu. Foi o que fez Nuno Santos, com um inesquecível lapso de memória (quem esquece ter dado um OK ao pagamento de 500 mil euros?), e um método pouco ortodoxo de governação. Quem quis apanhar António Costa nesta curva, não conseguiu. O PSD não ganhou grande coisa com esta comédia. Quem achou que ficaria blindado com a proteção de Costa, como Galamba, teve uma vitória de Pirro. Ficou claro que não tem dimensão política, nem técnica. Também não tem uma noção mínima de contenção de danos e de lealdade. Foi uma metralhadora descontrolada. Quem achou que sairia dali o clima propício a uma dissolução do Parlamento, também não ganhou. No essencial, o País indignou-se com a indemnização de Alexandra Reis mas cansou-se da comissão. Em alguns momentos, o saudável exercício democrático de discutir tudo, transformou-se numa tortura. Também para os portugueses, que, mais preocupados com os juros, a escola dos filhos, os achaques de saúde e os bons dias de estio e praia que se avizinham, passaram ao lado da coisa. Quanto ao mais, Fernando Medina e Pedro Nuno Santos vão continuar o seu jogo de sombras no aparelho do PS.