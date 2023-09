A corrupção de sempre

As acusações de corrupção dos últimos tempos refletem a realidade de sempre: políticos e funcionários, permeáveis ao dinheiro e à influência. Espinho, Montalegre, Vinhais, Tempestade Perfeita são nomes que refletem um ambiente de corrupção endémica. Os políticos tendem a recusar esta ideia, mas essa atitude está cada vez mais fora da realidade. Bastou uma PJ de novo reforçada, após grave sangria de quadros, para criar uma dinâmica de investigação que se vê um pouco por todo o lado. Uma dinâmica que tem obrigado o Ministério Público a acompanhar a PJ, com mais competência em alguns sítios do que noutros, em termos que ultrapassam a inércia da sua própria hierarquia. Os problemas são sempre os mesmos. Uma contratação pública insustentável, a criatividade vertiginosa de uma lei manipulada para conciliar o inconciliável, a banalização de ajustes diretos, alterações de PDM cozinhadas nos bastidores da política ou à mesa de clãs familiares. Esta é uma espiral de suspeição com efeitos corrosivos para a credibilidade dos atores políticos, que estão confrontados com um grave dilema. Ou arrepiam caminho e criam elevados padrões éticos dentro de si próprios e na vida política em geral, ou serão eles os responsáveis pela entrega do País à extrema-direita e ao populismo.

