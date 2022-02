A curta vida de Rayan

É difícil manter a Fé perante tragédias como a que ocorreu em Chefchaouen. Uma vida que se apaga, no fundo de um poço, a 32 metros de profundidade, no escuro, em sofrimento e solidão.Foram cinco dias de ansiedade, de angústia, mas também de esperança. Havia notícias de que a criança resistira à queda. Brincava ao ar livre, quando resvalou por um buraco de 45 centímetros de largura, que ia afunilando. O local onde se encontrava não teria mais de 30 centímetros. E ali estava ele, o pequeno Rayan, de cinco anos, ao frio, à fome, com o sangue a escorrer-lhe pela face, enquanto cá fora dezenas de operacionais esventravam um morro, abriam passagem, lutavam contra o tempo, seguidos pelo olhar atento de centenas de pessoas que para ali convergiram e milhões em todo o Mundo através da televisão e redes sociais. Se era um milagre estar vivo depois da queda, porque não o milagre de o resgatar com vida?Até que se percebeu que algo de grave acontecera, quando as câmaras focaram o casal desafortunado, à boca do túnel, à espera do menino. Aqueles rostos, ainda que serenos, não eram de gente feliz. Os filhos nunca devem partir antes dos pais.Porque morreu Rayan? Porque teve de definhar até à morte? As respostas no plano Divino estão para lá da compreensão humana.