O primeiro-ministro que vai governar em maioria absolutíssima, mas em prometido diálogo, começou ontem a fixar a sua doutrina sobre o que será o diálogo institucional. Face a um alerta do Presidente da República sobre os perigos de perdemos o comboio dos fundos europeus, António Costa fixou a interpretação, retificando Marcelo.Desmontou a tese do ‘recado’ ou do ‘aviso’, dizendo que é uma “chamada de atenção” para “o conjunto do País”, sobre a taxa de execução do PRR. Quase dizia que se tratou de uma ‘mera’ ou, quando muito, ‘pedagógica’ chamada de atenção.Um primeiro sinal de que a palavra de Marcelo pode perder músculo, pelo menos para quem a ouve a partir do Palácio de São Bento. Atentemos na resposta que há de chegar no discurso de posse do Governo. Tempos aliciantes!