A inflação vai reduzir este ano o poder de compra de quase todas as famílias portuguesas. O índice oficial vai em 9,1%, o que significa que cada mil euros de rendimento no ano passado já perderam 91 euros de poder de compra. Se não houver nenhuma tragédia com os preços do gás, é natural que a inflação média baixe a partir de outubro e a média anual fique nos 6 ou 7%. De qualquer modo, é um grande rombo nos orçamentos familiares.









Em condições normais, os aumentos dos salários e das pensões têm de ter em conta o valor da inflação para impedir a erosão do poder de compra dos rendimentos do trabalho e das reformas.

Os aumentos da Função Pública são também normalmente tidos como referência para as atualizações de rendimentos no setor privado.





O problema é que se no próximo ano o Governo der aumentos em consonância com a inflação do corrente ano, vai agravar brutalmente a despesa pública e contribuir para a continuação da espiral inflacionista em 2023. Mas se ficar aquém, vai castigar os funcionários públicos com mais prejuízo no valor real do salário. Esse é um grande dilema que Medina tem de resolver.