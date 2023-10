P ode-se sempre discutir se António Guterres deveria ter falado, nos termos em que falou, sobre a guerra. Provavelmente, não deveria tê-lo feito, em nome de manter a ONU a salvo das críticas. A sua opção foi contrária, eventualmente, um erro estratégico. Agora, quanto à substância do que disse, não sobram dúvidas. Guterres nunca fez parte daquela esquerda que duvida da qualificação do Hamas como grupo terrorista. Nunca teve a ilusão de considerá-los combatentes legítimos por uma causa. Nunca foi daqueles que não conseguem construir um discurso racional contra o islamismo, e que albergaram a sua luta anticolonialista ou a paixão terceiro-mundista na luta pró-palestiniana como uma forma de resistência ao imperialismo norte-americano. Os anos 60 e 70 estão cheios de equívocos e tragédias na história da violência política. Guterres é de outra esquerda, que nunca poderia pensar outra coisa senão que o Hamas é um grupo terrorista e que a questão palestiniana, nos termos em que a conhecemos, não caiu do céu. Tem uma complexidade que também resulta da forma como Israel entende ser o seu direito à legítima defesa. Querer silenciar alguém por uma constatação óbvia, ou por outra coisa qualquer menos óbvia, não é próprio de sociedades livres e democráticas.