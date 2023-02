A estatística e erros do Estado

Alguém disse que os números estatísticos são fracos, porque quando torturados podem dizer tudo o que os manipuladores desses dados querem. É o que se passa com as estatísticas das casas devolutas, mais de 700 mil, um paradoxo num país onde existe uma terrível crise de habitação e muitas famílias estão impedidas de ter acesso a um lar digno, por causa dos preços exorbitantes, com os juros dos empréstimos a subir e as rendas estratosféricas.Grande parte deste património não está em condições e muitas residências estão nas aldeias, vilas e cidades do Interior cada vez mais desertificado. A experiência mostra que quando o mercado funciona e os investidores acreditam num quadro legal estável, muitos problemas do urbanismo resolvem-se. Basta olhar para Lisboa. Os preços estão exorbitantes e dificilmente uma família média tem condições para comprar casa, mas o investimento privado renovou a cidade. O alojamento local e os vistos ‘gold’ levaram a uma explosão da renovação urbana, geraram emprego, riqueza e receitas de impostos.Em vez de uma política que aproveitasse o melhor do investimento privado, em conjunto com oferta de casas a preços controlados para famílias, o Governo anuncia um pacote cheio de Estado que agrava a despesa pública, não resolve nenhum problema sério e afasta investidores e negócios que a economia precisa para crescer.