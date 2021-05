A Europa de papel

Um avião de uma companhia da União Europeia fez um voo entre dois países da UE, mas ao sobrevoar o espaço aéreo da Biolorússia foi alvo de um ato de pirataria de Estado, obrigado a aterrar para capturarem um corajoso jovem jornalista opositor do regime de Aleksandr Lukashenko, um ditador émulo de Estaline, que há quase 27 anos é o ditador de Minsk.A Bilorússia, apesar de geograficamente ser das mais ocidentais repúblicas da Ex-URSS. faz fronteira com a Polónia, é quase um museu arqueológico vivo do regime estalinista. Até a polícia política ainda se chama KGB.Obviamente que Lukashenko só ousou desviar um avião da UE porque tem o conforto do Kremlin.Os dirigentes da Europa foram rápidos em reagir nas redes sociais a tal ato bárbaro, mas até agora o jovem bielorrusso continua sob custódia do regime ditatorial.Nem Lukashenko, nem Putin temem verdadeiramente a União Europeia. Sem força militar, a Europa que é uma potência económica, não passa de um tigre de papel aos olhos de regimes que só acreditam na lei da força e desprezam a força da lei.