As tropas ucranianas retiraram sem glória e com muitas baixas de Avdiivka, importante cidade no Donbass que Moscovo tentava conquistar desde que declarou guerra a Kiev e ocupou a Crimeia na sequência da revolução da Praça Maidan, em 2014. O avanço russo, que nesta martirizada cidade teve mais que um valor simbólico – perderam-se muitas vidas de ambos os lados -, não vai ficar por aqui. As tropas de Volodymyr Zelensky estão cansadas, desmoralizadas, sem munições e sendo certo que Europa tem cumprido as suas obrigações, elas são insuficientes para armar a linha da frente ucraniana e para travar as investidas Putin cada vez mais próximas das fronteiras europeias.









Com Donald Trump, em ascensão nas intenções de voto para a presidenciais nos EUA, a ameaçar a coexistência da NATO e Joe Biden incapaz de desbloquear verbas que poderiam mitigar a asfixia militar de Zelensky, o futuro próximo não vai ser fácil para os ucranianos. E a Europa, encurralada entre a espada de Putin e a parede de Trump, tem razões para estar verdadeiramente preocupada. Sobretudo porque não se antevê no horizonte qualquer saída milagrosa. Nem em Kiev, nem em Washington.