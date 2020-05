A fadiga de Centeno

Mário Centeno não é responsável por qualquer ilegalidade na transferência dos 850 milhões de euros para o Novo Banco.Limitou-se a cumprir um contrato, mas cometeu um erro de avaliação ao não informar o primeiro-ministro, que no dia seguinte à entrega do cheque garantiu a Catarina Martins algo que não podia cumprir. Este episódio pode ter sido a gota de água na fadiga da estrela da geringonça.Centeno é o rosto da recuperação financeira do País. Com um discurso diferente seguiu as mesmas linhas que guiavam os seus antecessores no executivo de Passos. Aproveitou a brutal carga fiscal e os ventos favoráveis da economia. Destacou-se nas cativações. Tem os melhores registos de saldos orçamentais da democracia e o único excedente. A pandemia interrompeu este ciclo feliz .O ministro ambiciona a liderança do Banco de Portugal. Não é fácil em tempo de crise encontrar um substituto para o antigo CR7 das Finanças. Provavelmente, Costa vai ter de recorrer à prata da casa.O sucessor natural seria Félix Mourinho, primo do famoso treinador, o secretário de Estado que tutela o processo do Novo Banco. Mas apesar de os portugueses costumarem atribuir a alguns ministros das Finanças poderes mágicos, ninguém consegue milagres.A economia derrapa, voltarão os défices gigantescos e a dívida pública vai disparar.