A realização do Mundial de 2022 foi decidida e anunciada no mesmo pacote do torneio de 2018 na Rússia. Nessa lamentável reunião, o organismo que tutela o negócio do futebol mundial branqueou o regime de Putin e rendeu-se aos encantos dos petrodólares de uma monarquia absolutista do Golfo.









O Qatar usa o futebol como arma diplomática e de influência e não poupa nos gastos, desde a corrupção ao mais alto nível dos dirigentes da FIFA até aos sumptuosos estádios que depois do evento serão desmantelados, porque o pequeno país não tem clubes para albergar estes magníficos monumentos.

No cadastro da FIFA já houve outros momentos em que pactuou com regimes hediondos. Em 1978, foi a Argentina da sanguinária ditadura militar que albergou o campeonato. Mas então um dos melhores jogadores teve a coragem de recusar branquear os generais assassinos que torturavam pessoas a poucas centenas de metros do Estádio Monumental, onde se jogou a final.





Cruyff diminuiu as hipóteses da extraordinária ‘laranja mecânica’, que mesmo assim só perdeu o título no prolongamento da final com os anfitriões. Nos dias de hoje, as estrelas não querem saber de causas, interessa mais o dinheiro. Mas apesar de tudo, o futebol continua a ser um desporto mágico, em que ao contrário de outras modalidades, os Davides podem vencer os Golias.