A ilha socialista

OPS é uma espécie de plenitude nacional. Uma ilha no deserto partidário. António Costa despediu-se com um sopro de história, de identidade, de panegírico sobre a fusão dos socialistas com o que de bom foi construído em 50 anos de democracia. Na sua retórica, a pegada socialista está por todo o lado, da saúde e da Europa às alterações climáticas ou às causas ditas fracturantes. Foi um discurso típico de chefe de partido em fase de despedida. Uma transmissão cerimonial das armas de combate aos novos jovens lobos. Foi também o discurso de alguém que quer dizer ao país que se vai embora mas as suas políticas ficam e vão continuar, assim os eleitores voltem a confiar no PS. E que não admite que as desvirtuem. Um recado para o novo líder. Mas foi, sobretudo, um enorme recado aos inimigos velados, os tais que "derrubaram o governo", na versão de Costa. Falando da justiça, de Marcelo, da direita ou de qualquer outro nome-que-não-se-pode-pronunciar, Costa e mais alguns oradores quiseram dizer ‘cuidado, estamos unidos, a nossa gente está aqui!’. Sintomático o facto de não terem sacado do dicionário, uma única vez, palavras como seriedade, integridade ou ética nos cargos públicos. Os partidos de massas, quando se confundem com o Estado, costumam ser assim.

