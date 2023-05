A jornada dos milhões

A Jornada Mundial da Juventude tornou-se num evento pouco católico, desde logo pelos custos do evento. Não é aceitável, num momento de dificuldades, gastar 160 milhões de euros. Haverá países com capacidade financeira para tal, não é o caso português. Acresce o ‘crime’ de especulação, com quartos e casas alugados a preços exorbitantes, as dificuldades criadas às instituições de terceira idade e jardins de infância, privados de levarem idosos e crianças à praia por falta de autocarros, e a politização do evento, com o poder a colar-se à Igreja e a Igreja a colar-se ao poder – o que também não é novo. O espírito da Jornada Mundial da Juventude, instituída por Papa João Paulo II, fica assim comprometido e não será com ‘ave-marias’ e ‘pais-nossos’ que se restabelece. Era preciso que a Igreja Católica regressasse às suas origens, mas está a afastar-se cada vez mais.



Neste mar de pecados, um fator extra a complicar os planos dos organizadores da Jornada de Lisboa e com o qual ninguém contava: o estado de saúde do Papa Francisco. Os sinais de fraqueza são evidentes, há momentos em que o Santo Padre parece mesmo em sofrimento, e a Jornada é extremamente exigente em termos físicos, tanto mais que contempla ainda uma deslocação a Fátima. Como estará de saúde é a grande questão (e preocupação) neste momento.