A Justiça e a inação política

Com a acusação do processo relacionado com a prática de graves crimes na área da Defesa, a Justiça dá mais um passo na afirmação de que não há zonas cinzentas excluídas do escrutínio da legalidade. Os militares, as magistraturas e a Igreja Católica foram setores que o próprio 25 de Abril foi poupando, logo no momento em que começou a construir uma Justiça democrática. Estes três poderes gozaram, durante longos anos, de um estatuto de impunidade sem igual. Foram intocáveis nos primeiros trinta anos da democracia. Aos poucos, porém, foi-se percebendo que as perceções de corrupção nos negócios militares, de permeabilidade de alguns setores das magistraturas a certos tipos de interesses, ou de privilégios da Igreja até ao nível da proteção perante a Justiça dos homens, eram cada vez maiores e cada vez mais claras. Neste caso da Defesa, está de parabéns a Unidade Nacional de Combate à Corrupção, da PJ, que não tem parado de provar que as perceções se traduzem em crimes muito concretos. Será, por isso, um erro antológico da parte do Governo se não levar estes sinais a sério. Se não perceber que tem na manutenção do ministro João Cravinho, hoje nos Negócios Estrangeiros, um problema muito sério. Não é suspeito de nada mas tinha, no mínimo, a obrigação de ter visto algumas dessas perceções, e de ter agido. Não o fez, agora é a hora da Justiça. Doa a quem doer.

