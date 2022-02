Quase oito anos depois do descalabro do Império BES/GES, a Justiça portuguesa ainda não conseguiu punir os culpados deste grande golpe. Não são apenas os lesados diretos que esperam justiça. Dado o impacto que o grupo tinha em Portugal todos nós somos lesados.









Até ao verão de 2014, o império do clã Espírito Santo tinha um enorme poder na economia, na sociedade e na política portuguesa. Com um esquema de cascatas que transformava participações minoritárias em poder absoluto no Banco Espírito Santo, o clã mandava em Portugal.

Os Governos mudavam, mas havia sempre um representante do grupo no Executivo. Com Sócrates chegámos ao limite de ter um ministro da Economia avençado pelo ‘dono disto tudo’.





Passos Coelho foi o primeiro líder de Governo que Ricardo Salgado não controlou. E por isso a bolha de um império alavancado, com pés de barro, negócios manhosos e muita incompetência, rebentou em 2014.





A justiça tarda, mas oxalá a memória deste desastre sirva de exemplo para evitar que mais putativos donos disto tudo afundem o País.