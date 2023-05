Na última audiência da comissão de inquérito à TAP, falou-se muito em linha do tempo. Faz sentido. Em qualquer processo que vise o apuramento dos factos, é fundamental saber quem, quando e onde estavam as personagens da história a cada momento. É assim que se apanha quem fala verdade, quem mente, quem inventa, quem é a vítima ou criminoso. Percebeu-se, ao cabo de longas horas de audição, que Galamba não é um relógio suíço, tão depressa atrasava como adiantava os ponteiros, complicando uma narrativa já de si complexa, com muitas zonas cinzentas, embora tenha deixado a garantia de que iria dedicar algum tempo ao assunto e esclarecer as coisas com outro rigor. São tantas as contradições no caso Frederico Pinheiro, que dificilmente escreverá direito por linhas tortas, mas aguardemos as suas explicações e, sobretudo, se na reconstrução da linha temporal surgirão novas personagens. Cada vez que Galamba fala, ganha força a ideia de que falou com o Governo todo por causa do alegado roubo de um portátil, que, confessou aos deputados, não faz ideia do que está lá dentro. Coisa boa não deve ser, presume-se. Estranho é que esteja tanta informação sensível num computador que viajava por Lisboa de bicicleta. Mas, verdadeiramente importante, é conhecer o tempo que Marcelo traçou para este Governo. Será que já marcou o fim da linha?