A perspetiva de um aumento brutal da conta da luz é mais um soco no estômago dos consumidores e a reação do Ministério da Ambiente não pode deixar ninguém tranquilo. “O mercado livre tem outros comercializadores e os consumidores poderão sempre procurar melhores preços”, diz o gabinete do ministro, Duarte Cordeiro.









Vem-nos logo à memória aquelas placas nas autoestradas anunciando o preço dos combustíveis nas diversas bombas. Marcas diferentes, preços iguais, qual concorrência.

Tenho ideia que muitos terão de passar a usar velas, outros a cortar em bens essenciais, que o dinheiro não estica e está tudo a subir.





Claro que haverá apoios - um voucher aqui, um cheque solidário ali -, uns discursos a culpar a guerra ou, quem sabe, o Passos Coelho. A verdade é que uma fatia considerável da população vai ficando cada vez mais prisioneira do Estado, cada vez mais subsidiodependente, com tudo o que isso representa, quando a solução deveria passar pelo alívio da carga fiscal. Só isso permitirá às famílias aumentar o rendimento disponível para fazer face a este violento aumento do custo de vida.