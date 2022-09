À moda da troika

O anúncio de atualização dos salários da Função Pública abaixo da inflação significa um corte real de salários, que para muitos trabalhadores será semelhante ao dos tempos da troika. Há apenas uma diferença. Há dez anos a inflação não era problema e o corte dos salários foi nominal, agora com a inflação galopante, que provavelmente ficará na média anual bem acima dos 7%, não são necessárias reduções no valor nominal, mas no final de contas o efeito é o mesmo: os trabalhadores perdem poder de compra.Mas há uma década as medidas draconianas levaram a um verdadeiro sobressalto cívico e até o Tribunal Constitucional entrou no processo. Por agora não se notam protestos nem sinais de inquietação dos ilustres conselheiros.Isto porque embora o resultado seja o mesmo, não parece. Sem inflação tirar 5 pontos percentuais do poder de compra a um salário de 1000 euros s é preciso reduzir o ordenado para 950 euros, mas com uma inflação a 7%, para conseguir esse corte, em vez de um aumento para 1070 euros, fica-se pelos 1020, havendo até um ligeiro aumento nominal, que suaviza e anestesia a perda real do poder de compra.