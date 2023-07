O Governo puxou ontem pelas suas contas certas, a oposição traçou um quadro dramático sobre o estado do País. Uns e outros procuraram situar-se naquilo que entendem ser ‘os problemas dos portugueses’ mas, na verdade, valorizando a política, como decorre de um debate parlamentar sem truculência, produziram um Estado da Nação que não vai ficar na memória.António Costa lidera uma maioria absoluta muito desgastada mas a oposição, em particular o PSD, não consegue descolar da imagem de ser incapaz de produzir uma alternativa. Alguns dos casos dos últimos dias evidenciam essa fragilidade, como foi o ataque a Costa pela alegada indiferença perante a corrupção. António Costa tem, nessa matéria, um currículo que pede meças a qualquer um dos atuais dirigentes dos partidos de oposição. Basta lembrar a lei 5/2002, que criou mecanismos essenciais de investigação, como o levantamento do sigilo bancário ou a perda ampliada de bens a favor do Estado, hoje profusamente utilizados, ou a forma como salvou a PJ da completa asfixia financeira, para perceber que esse não é o caminho.